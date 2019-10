Stimmen zum 96-Remis beim Karlsruher SC: "Es geht bergauf. Nicht steil, aber stetig"

96-Trainer Mirko Slomka: "Wenn man auswärts dreimal in Führung geht, dann erwartet man auch einen Sieg. Umso mehr, wenn es die 93. Minute ist und man 3:2 führt. Man muss aber großen Respekt haben vor den Karlsruhern, die eine starke Mentalität haben. Die haben sie wieder unter Beweis gestellt, sie haben nicht locker gelassen. Wir haben nicht dagegen gehalten, insbesondere die Flanken nicht verhindert. Ich kann den Spielern im Zentrum keinen Vorwurf machen, wir müssen die Flanken verhindern. Gerade beim 3:3 nach einem Einwurf, da muss man einfach dran sein an den Gegenspielern und darf die Flanke nicht zulassen. Das ist jetzt für die Mannschaft unter dem Strich eine gefühlte Niederlage, aber so ist ja nicht, wir haben einen Punkt geholt beim KSC." ©