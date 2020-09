Roter Teppich für VIP-Gäste: 96-Fans mit kreativem Protest gegen Einlassregeln zum Saisonstart

Am liebsten hätte Hannover 96 schon zum Saisonauftakt wieder vor 9.800 Zuschauern gespielt, die 20-Prozent-Auslastungsregel in den Bundesligastadien gilt aber erst am 3. Oktober im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Gegen den Karlsruher SC bleibt es damit bei den ursprünglichen Plänen, 500 VIP-Gäste auf die Tribüne zu lassen, organisatorisch wäre nach 96-Angaben auch kurzfristig viel mehr möglich gewesen. Profiboss Martin Kind: „Es wäre eine große Herausforderung geworden, aber wir waren vorbereitet.“