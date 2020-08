Der KSC macht's vor: Verzichten auch die 96-Profis auf einen Teil ihres Gehalts?

Wird das zum Vorbild für Hannover 96? Aktuell setzt sich der Klub noch nicht mit dem Thema auseinander, man hat nicht die Finanzsorgen des KSC. Fakt ist aber auch: Das kann sich ändern, wenn noch lange ohne Fans in den Stadien gespielt wird.

Die Lage ist kompliziert in Corona-Zeiten und bleibt finanziell zumindest angespannt. In der Vergangenheit kalkulierte 96 pro Heimspiel mit 500 000 Euro Einnahmen durch die Tickets. Wenn die gesamte Saison ohne Fans gespielt werden müsste, wären das 8,5 Millionen Euro, die dem Klub entgehen. Der aktuelle Stand: Mindestens bis 31. Oktober finden Spiele ohne Zuschauer in den Stadien statt.

"Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze der Klubmitarbeiter"

Als die Corona-Lage im März erstmals Fahrt aufnahm und die Saison unterbrochen wurde, zogen die 96-Profis bereits bereitwillig mit in Sachen Gehaltsverzicht – und sicherten so Arbeitsplätze im Verein. Das Team wolle „einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze der Klubmitarbeiter beisteuern“, ließen die Profis damals wissen.

Beim KSC sind die Finanzsorgen schon jetzt so groß, dass es die nächste Verzichtsrunde gibt. Der finanziell angeschlagene Klub plant in der neuen Saison mit rund 4 Millionen Euro weniger Einnahmen. Kreuzer: „Wir müssen daher ein wenig mehr auf den Geldbeutel schauen.“