Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den Karlsruher SC in Form

Ducksch vergibt dreimal

Im zweiten Durchgang hatte 96 in Person von Ducksch dann gleich dreimal die Chance zu erhöhen, obwohl der KSC weiterhin mehr Ballbesitz hatte. Jedes Mal ließ Ducksch allerdings freistehend vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen (52., 57., 69). In den Griff bekamen die Roten die Partie dennoch nicht, die Gäste blieben tonangebend, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Am nächsten dran war Marvin Wanitzek, dessen Volley-Abnahme knapp am Pfosten vorbeisauste (72.).

Am Ende reichte das hannoversche Verwalten des knappen Vorsprungs aus - der eingewechselte Linton Maina machte nach Vorarbeit von Genki Haraguchi den Deckel drauf (86.)