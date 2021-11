Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Karlsruher SC

Die Ausgangslage:

Hannover 96 wartet in der zweiten Bundesliga inzwischen seit sieben Spielen auf einen Sieg. Diese Negativserie hat sich längst auch in der Tabelle widergespiegelt. Das Team von Jan Zimmermann steht aktuell mit 14 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz - punktgleich mit Holstein Kiel auf dem Relegationsplatz. Beim Karlsruher SC (Samstag, 13.30 Uhr) muss also dringend mal wieder ein Sieg her, ansonsten könnte 96 sogar auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Die ganz großen Sorgen hat der KSC mit 18 Punkten auf Platz zehn nicht. Trotzdem: Auch die Karlsruher durchleben aktuell einen kleinen Negativtrend und sind in der Liga seit vier Spielen sieglos. Gegen 96 soll mal wieder ein Erfolgserlebnis her, damit es weiterhin eine sorgenfreie Saison bleibt,