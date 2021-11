Debakel im Wildparkstadion: 96 geht beim KSC unter und rutscht auf Platz 16 ab

Hannover 96 steht ein eisiger Winter bevor. Beim Karlsruher SC kassierten die Roten am Samstag eine 0:4 (0:3)-Niederlage und rutschten erstmals in dieser Saison auf den Relegationsplatz ab. Es war das siebte Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Vor den schwierigen Heimspielen gegen den Hamburger SV (5.12.) und Werder Bremen (19.12.) sowie dem Auswärts-Kellerduell in Ingolstadt (11.12.) wächst der Druck auf Trainer Jan Zimmermann gewaltig.

Der 96-Rückenwind vom ordentlichen Auftritt gegen den SC Paderborn reichte nur eine knappe Viertelstunde. Zweikampfbetont, intensiv und offen war die Partie - bevor sich 96 binnen zwölf Minuten alles kaputt machte. Nach einer Hereingabe von Philipp Heise ließ die 96-Defensive den einlaufenden Kyoung-Rok Choi komplett allein, der Koreaner traf aus dem Rückraum unbedrängt zur Führung (17.). Daniel Gordon erhöhte nach Heise-Flanke auf 2:0 (27.). Keine zwei Minuten später spazierte Marvin Wanitzek durch den 96-Strafraum und legte das 3:0 nach (29.).

Bilder vom Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und Hannover 96 Ungewohnter Gang auf den Platz: Die 96-Profis vor dem Spiel auf der Wildpark-Baustelle. ©

96 nach dem Totalausfall verbessert Es wirkte wie ein 96-Betriebsausfall, nach dem dritten Gegentor spielten die Gäste plötzlich wieder Fußball. Etwas glücklich kam Lukas Hinterseer frei vor dem Tor an den Ball und schoss zum vermeintlichen 3:1 ein (34.). Doch nach VAR-Eingriff wurde der Treffer wegen Handspiels zurückgenommen - doch keine Torpremiere für den 30-jährigen Österreicher im achten Spiel. Hinterseer war kurz darauf wieder im Pech. Mit einem schönen Schlenzer scheiterte er am Pfosten (39.), kurz vor der Pause rauschte er haarscharf an einer Flanke von Sei Muroya vorbei (44.). Anzeige

Doppelwechsel zur Pause Zimmermann reagierte zur Pause und wechselte doppelt. Dominik Kaiser und Hendrik Weydandt ersetzten die schwachen Sebastian Ernst und Maximilian Beier. Weydandt führte sich mit einer schönen Ablage auf Hinterseer, der allerdings verzog, (48.) sowie einem satten Schuss aus der zweiten Reihe ein (55.). Das Problem blieb aber weitestgehend das altbekannte: 96 agierte im letzten Drittel viel zu harmlos. Der KSC verteidigte den komfortablen Vorsprung ohne große Mühe, ohne offensiv noch groß in Erscheinung zu treten.