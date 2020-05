2. Liga kompakt: 1. FC Heidenheim verpasst Sprung auf Platz zwei - Hannover 96 lässt Punkte liegen

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 0:0

Der 1. FC Heidenheim hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, die durch einen Dreier beim FC St. Pauli zumindest bis zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart am Donnerstagabend auf den zweiten Rang vorgerückt wäre, musste sich am Millerntor mit einem 0:0 begnügen. Besonders bitter: Robert Leipertz hatte den Sieg auf dem Fuß, schob einen Foulelfmeter aber kläglich am Tor der Gastgeber vorbei (27.). St. Pauli betrieb durch den Punktgewinn zumindest eine kleine Wiedergutmachung für die 0:4-Packung am vergangenen Wochenende bei Darmstadt 98.