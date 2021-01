Schindler trifft ins eigene Tor: Hannover 96 kassiert bittere Pleite in Karlsruhe

Ihre Nach-Nach-Nachfolger sind immerhin in der Lage, die Profis aus Hannover richtig zu nerven. Die 0:1-Niederlage ist für 96 tierisch ärgerlich. Die Mannschaft scheiterte mal wieder an ihrer schlechten Chancenverwertung.

Nun also auch der Wildpark. Man klettert wie die Spieler durch Matsch und Kabelsalat, über Holzleitern und Stahltreppen zwischen den Tribünen irgendwie ins Stadion. Da wo sonst Bratwurstbuden stehen, lauern Bagger. Der Bauboom in der 2. Liga macht auch vor dem Traditionsgehege der Karlsruher nicht halt. Trainer, die passenderweise Schäfer hießen und ihre blonde Wolle auf dem Kopf trugen, haben hier ihre Herde in den Europacup geführt.

Karlsruhe spielte vorwiegend den langen und hohen Ball - und hoffte auf Standards. Schon 13 Treffer haben sie so erzielt. Kocak hatte eine strikte Zuordnung bei Eckbällen und Freistößen angeordnet. Der verbesserte Bijol kümmerte sich um Topstürmer Philipp Hofmann, Franke und Daniel Gordon. Der Verteidiger kam dann nach einer Flanke von Marvin Wanitzek völlig frei zum Kopfball, der nur knapp am Tor vorbeiflog (54.). Da hatte 96 Glück.

Kocak hatte auch im Vorfeld nicht öffentlich thematisiert, dass 96 mit klarem Frischenachteil ins Spiel ging. Der KSC hatte einen Tag mehr Pause und zwei Heimspiele in Folge, während 96 auf der Autobahn unterwegs war zwischen Nürnberg und Karlsruhe. Der Terminplaner der DFL scheint jedenfalls kein 96-Spezi zu sein.

Trainer Kenan Kocak hatte seine Siegermannschaft vom Sonntag aus Nürnberg wieder zerstückelt. Die beim 5:2 gesperrt fehlenden Marcel Franke und Jaka Bijol kehrten ins Team zurück. Baris Basdas und Josip Elez gereichte das Lob für ihre Leistung nicht für eine weitere Startelfchance. Auch die nach einer Stunde in Nürnberg eingewechselten Florent Muslija und Patrick Twumasi führte der Schub, den sie der Mannschaft laut Kocak gegeben hatten, erstmal auf die Bank.

Wenn Ducksch nicht trifft, hat 96 meist ein Problem

96 setzte die Karlsruher aber weiter früh unter Druck, presste oft in ihrer Spielhälfte. War der Ball erobert, kam jedoch der nächste Pass häufig zu ungenau. Es entwickelte sich ein sehr körperlicher Kampf um jeden Meter, den Ducksch auf die 96-Seite hätte ziehen können oder sogar müssen (58.). So frei, so wenige Meter vorm Tor - von Haraguchi perfekt vorgelegt. Der Stürmer ließ Torwart Marius Gersbeck aber eine Abwehrchance.

Wenn Ducksch nicht trifft, hat 96 meist ein Problem - das charakterisiert die Saison. Die Abhängigkeit vom Torjäger ist zu groß. Daher ja auch die zurzeit auf Eis liegenden Pläne, einen weiteren Stürmer zu verpflichten - sie sollten wieder auf den Tisch kommen, wenn 96 noch was erreichen will in dieser Saison.

Weydandt scheitert ebenfalls an Gersbeck

Und wer vorne nicht trifft, der kassiert hinten einen - gerne auch sehr unglücklich. Timo Hübers verursachte unnötig einen Eckball, Kingsley Schindler machte sein erstes Tor im 96-Trikot - leider ein Eigentor.

Kocak brachte seine komplette Feuerkraft mit dem Ex-Karlsruher Muslija, Twumasi und Hendrik Weydandt, der auch frei vorm Tor an Gersbeck scheiterte (80.). Vor dem Spiel waren beide Mannschaften punktgleich, jetzt hängt Karlsruhe 96 ab - weil Kocaks Spieler im Wildpark mal wieder der Torinstinkt fehlte.