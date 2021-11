Mit Ochs und Sulejmani: So würdet ihr 96 beim Karlsruher SC aufstellen

Findet Hannover 96 beim Karlsruher SC einen Weg aus der Krise? Das Team von Jan Zimmermann wartet nunmehr seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg und ist inzwischen bis auf Platz 15 abgerutscht. Bei einer Niederlage droht sogar der Sturz bis auf Platz 17. Umso bitterer, dass ausgerechnet jetzt der Stabilisator Julian Börner mit einer Rotsperre ausfällt. Stammkeeper Ron-Robert Zieler fehlt ebenfalls, Sebastian Stolze ist angeschlagen. Ansonsten sind aber alle bei 96 fit.

Vor allem in der Offensive hapert der 96-Motor in der aktuellen Saison. Zehn Tore in 14 Spielen sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Stürmer Lukas Hinterseer hat bislang noch kein Tor für die Roten erzielt, auch Hendrik Weydandt ist nicht in seiner besten Verfassung. Ihr wünscht euch deshalb, dass Valmir Sulejmani im Sturmzentrum mal eine Chance von Beginn an bekommt.