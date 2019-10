Kaum noch Hoffnung: Kein Bekenntnis zu 96-Trainer Slomka vor Endspiel in Dresden

Schlaudraff hatte im Sky-TV-Interview direkt nach dem Abpfiff noch ein Bekenntnis zu Slomka vermieden. Wenig später erklärte der Ex-Profi in einer Journalistenrunde je­doch schon, dass Slomka in Dresden dabei sein werde, „absolut“. Kind dagegen wollte sich nach dem Spiel nicht äußern.

Leicht haben sie es sich nicht gemacht, am Nachmittag stand dann aber fest – Mirko Slomka hat noch einen Versuch. Der 96-Trainer sitzt am kommenden Sonnabend in Dresden auf der Bank. Das beschlossen 96-Chef Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff nach einem intensiven Austausch, wie der Verein mitteilte.

Dabei wäre die Voraussetzung für eine sofortige Trennung erfüllt gewesen. Auch nach offizieller 96-Einschätzung war das 0:4 gegen Nürnberg „die schlechteste Leistung der Saison“. Und das nur eine Woche nach der Partie in Kiel, bei der Slomka bereits vor dem Rauswurf gestanden hatte. Durch den 2:1-Sieg rettete er seinen Job – aber nur unter dem Vorbehalt, dass eine positive Entwicklung zu erkennen sein müsse.

Mit der jetzigen Entscheidung, dem Trainer eine weitere Bewährungschance einzuräumen, folgt Kind also Schlaudraff. Die sofortige Entlassung Slomkas hätte nach der verfrühten Festlegung des Sportchefs auch als Enteierung Schlaudraffs verstanden werden können – nach dem Motto „Er hat sowieso nichts zu sagen“.

Länderspielpause als Chance für neuen Coach?

Zu bedenken ist bei der Trainerfrage auch der Spielplan. Nach der Partie in Dresden folgt eine zweiwöchige Länderspielpause – mit der Chance für einen möglichen neuen Coach, die Mannschaft kennenzulernen in den zwei Wochen bis zum Heimspiel gegen Osnabrück am 20. Oktober.

Das heißt auch: Nach dem Spiel in Dresden steht eine Bestandsaufnahme an. Sportlich haben sich alle Pläne zerschlagen. Statt um den Aufstieg zu spielen, muss 96 aufpassen, nicht in die 3. Liga durchgereicht zu werden.

Gestern Vormittag leitete Slomka das Training der Ersatzspieler. Die Stammkräfte joggten mit Fitmacher Ti­mo Rosenberg. Slomka beobachtete mit ernster Miene die Fußarbeit. Als die Profis mit dem Fünf-gegen-fünf auf große Tore begannen, ging Slomka als Erster in die Kabine und ließ die Mannschaft zurück. Angefragte Statements lehnte der Trainer ab. Was sollte er auch sagen?