Kein neuer Vertrag für Felipe: 96-(Leidens)zeit des Pechvogels endet tragisch

Bezeichnendes Ende für den 96-Kultspieler

Es konnte irgendwie nicht anders enden als in München. Zudem kurios, dass für Felipe ausgerechnet nach jener Saison Schluss sein soll, in der er die meisten Einsätze für 96 hatte (18). 62 Pflichtspiele in sieben Jahren für 96. Nicht gerade viel. Was bleibt, ist die Anerkennung für einen Abwehrspieler, der ein Star hätte werden können, aber als 96-Kultspieler in Erinnerung bleibt.