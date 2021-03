Kein Rauswurf! Falette kehrt nach Gespräch mit 96-Boss Kind zurück ins Team

Simon Falette darf zurück ins Team von Hannover 96. Nach seinem Trainingszoff mit Kollege Genki Haraguchi hielt es der Fußball-Zweitligist lange offen, ob der Verteidiger noch einmal auflaufen darf. Die Entscheidung gab es nun am Mittwochmorgen. Falette traf sich zu einem persönlichen Gespräch mit 96-Profichef Martin Kind. Dabei sollen alle Unklarheiten beseitigt worden sein. Falette habe den Trainingsvorfall geschildert und sich für sein Verhalten entschuldigt. Die Konsequenz: Geldstrafe und Abmahnung.

Anzeige

Schon am Mittwoch soll er ins Mannschaftstraining von 96 einsteigen. "Herr Falette hat glaubhaft die Situation aus seiner Sicht dargestellt und eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat", so Kind nach dem Austausch mit dem 96-Profi. Falette zeigte sich erleichtert: "Ich freue mich, dass ich wieder beim Team bin und möchte meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Meine Familie ist jetzt endlich in Hannover - das ist für mich noch einmal eine zusätzliche Motivation."