Hannover 96: Kein Trainingslager im Ausland, Manager Mann geht "kein Risiko"

Am 1. Januar wollte Hannover 96 eigentlich in die Türkei fliegen. Nun verzichtet der Zweitligist auf eine weite Reise ins Ausland. man wolle sich "zu Hause" vorbereiten.

Erstes Spiel im Jahr 2022 ist das Duell in Rostock am 14. Januar. Die Rostocker haben Belek bereits gebucht. Hansa startet am 28. Dezember mit dem Training und fliegt am 2. Januar in die Türkei. Am 19. Januar steigt das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach.