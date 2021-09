Hannover 96: Kein volles Stadion gegen Schalke, aber 2-G-Regel

Volle Hütte gegen Schalke, 49000 Fans in der HDI-Arena, das wär's. Hannover 96 bildete am Montag die Rahmenbedingungen für das Topspiel. Fans werden nach der 2-G-Regel eingelassen, gemäß der Verordnung in Niedersachsen dürfen maximal 25.000 rein. Bis zum 15. Oktober kann sich an der Beschränkung allerdings noch etwas ändern, wenn die Ämter dies zulassen.

Die Hoffnung ist nicht unbegründet. In Kiel (Schleswig Holstein) sowie in Hamburg (HSV und St. Pauli) dürfen die Klubs ihre Stadien weitestgehend füllen. In Hannover scheitert der Plan "Volles Haus" allerdings an den Ämtern. 96 benötigt eine Sondergenehmigung, die es bisher nicht gibt. "Wir respektieren die Vorgaben der Politik. Für uns ist es aber selbstverständlich, dass wir im Sinne unserer Zuschauenden die Gespräche fortsetzen, um perspektivisch wieder 49.000 Fans in der HDI Arena begrüßen zu können", sagt 96-Stadionchef Robert Schäfer.