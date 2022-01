"Keine Chance auf Einsatzzeiten": Twumasi trainiert jetzt bei Ernst

„Ich wünsche Patty, dass er was findet, wo er wieder Freude am Fußball hat.“ 96-Trainer Christoph Dabrowski fand am Donnerstag gut ge­mein­te Abschiedsworte für Patrick Twumasi. 96 wird keine Freude mehr an dem Königstransfer vom Sommer 2020 haben und Twumasi keine Freude mehr bei 96. Der 27-Jährige trainiert aktuell bei der FIA (Football Innovation Academy) mit Sitz in Isernhagen, einem modern aufgestellten Klub für Kinder und Jugendliche aus Hannover, dem Ex-96-Profi Fabian Ernst vorsitzt.

Anzeige

Zwei Kinder Twumasis spielen bei der FIA. Einen 96-Trainer wollte der Stürmer nicht mehr. Dabrowski erklärte auch, warum er nicht mehr bei den Profis trainiert. „Wir haben die Entscheidung getroffen, dass er keine Chance hat auf Einsatzzeiten. Wir haben auf den Positionen junge Spieler mit Potenzial, auf die wir uns fixieren. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute und dass es für beide Seiten eine gute Lösung gibt.“ Die einfachste Lösung wäre, wenn ein anderer Klub sich für Twumasis Torgefahr interessiert. Ist nichts in Sicht, wird sich 96 mit dem Spieler auf eine Vertragsauflösung einigen müssen.