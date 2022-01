Keine vorzeitige Vertragsverlängerung: 96 will bei Dabrowski Ruhe bewahren

Die erste allgemeine Erleichterung hat bei 96 eingesetzt. Das 0:0 gegen Dresden war zwar nicht das Ergebnis, das alle erwartet hatten – aber Schwamm drüber. „Nur das i-Tüpfelchen hat in der englischen Woche gefehlt“, meint Sportchef Marcus Mann. Auf den glücklichen 1:0-Sieg in Rostock folgte die alles überstrahlende Pokalsensation gegen Gladbach (3:0). „Wenn jemand vorher gesagt hätte, wir werden zweimal gewinnen und einmal unentschieden spielen, hätte ich das sofort unterschrieben.“ Sagt Mann. Auch 96-Chef Martin Kind meint nachsichtig: „Vielleicht wären drei Siege zu viel verlangt in dieser Phase.“

"Weiß, was er an 96 hat": Weiter Hoffen auf Vertragsverlängerung bei Maina

Wir haben in fünf Spielen zehn Punkte geholt"

„Wenn wir die Leistung wieder so auf den Platz bringen, können wir in jedem der Spiele was Zählbares mitnehmen“, hofft der Manager. Er sieht das Positive an Platz 13: „Wir müssen wissen, wo wir herkommen. Vor fünf Spieltagen standen wir auf dem Relegationsplatz.“

Christoph Dabrowski verweist so­gar auf seine Erfolgsbilanz. „Wir haben in fünf Spielen zehn Punkte geholt“, rechnet der 96-Trainer vor. Er schaue nicht auf die Tabelle, sondern auf Inhalte. Bliebe es beim Zwei-Punkte-Schnitt, wäre 96 sorgenfrei. Über die Saison ist das ist die Quote, die zum Aufstieg führt.