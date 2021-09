Als Assistent von Stefan Kuntz: Ex-96-Coach Kenan Kocak hat mit der Türkei "Großes vor" 

Türkei mit ganz schwacher EM

Schließlich hat sich der Ex-96-Coach dann aber für eine Zusage entschieden. Im Vereinsfußball habe er bereits "wertvolle Erfahrungen gesammelt" und freut sich nun darauf, "auch auf Nationalmannschaftsebene neue Perspektiven kennenzulernen und mich in einem tollen Team einbringen zu können". Zum Abschluss seines Statements ließ sich der neue Kuntz-Assistent schließlich noch eine kleine Kampfansage entlocken: "Wir haben Großes vor und ich freue mich auf das, was bevorsteht."

Dass die Aufgabe bei der Türkei allerdings alles andere als leicht werden dürfte, weiß sicherlich auch Kocak nur zu gut. In der WM-Qualifikation stehen die Türken aktuell nur auf Platz drei, zwei Punkte hinter den Niederlanden und Norwegen. Um eine Chance auf die WM in Katar zu haben, muss es allerdings mindestens der zweite Platz werden. Schon bei der EM in diesem Sommer präsentierte sich die Türkei äußerst schwach und schied in einer Gruppe mit Italien, Wales und der Schweiz bereits nach der Vorrunde aus - ohne einen einzigen Punkt geholt zu haben.