Kocaks Derby-Debüt: 96-Trainer stellt sich schon vor dem Spiel vor seine Mannschaft

Dieses Derby-Ding? Kennt Kenan Kocak von früher. Der 96-Trainer arbeitete sich von Kreisligist Türkspor Mannheim vor zehn Jahren hoch zum VfR Mannheim. Er erinnert sich an sein erstes Derby als Trainer gegen Waldhof. Kocak strahlt, als er berichtet, wie er mit dem VfR den ligahöheren Waldhof aus dem Po­kal warf. „Ich liege im Plus“, sagt Kocak zu seiner Derbybilanz, „da möchte ich noch was draufpacken."

Ob Hannover 96 das große Derby gegen Braunschweig packen kann oder nicht? „Ich bin sicher, dass diese Jungs sich am Wo­chen­en­de belohnen werden, davon bin ich absolut überzeugt“, sagt Kocak. Es ist sein erstes Derby mit 96. Er wisse „um die Bedeutung der Partie, auch für unsere Fans, wir werden alles reinhauen“, verspricht er.

Zwischen Wissen und Können besteht bei 96 aber noch ein Unterschied. Drei Faktoren stehen der Überzeugung im Weg, den Derbysieg sicher zu Hause zu behalten: Zeit, Transfers, Druck. Gemessen am 1:2 in Osnabrück scheint die neue 96-Mannschaft noch nicht bereit zu sein für das große Spiel.

Gestern stellte sich Ko­cak schon vor dem Derby verteidigend vor seine Spieler: „Wir dürfen nicht vergessen. Wir hatten phasenweise Trainingseinheiten mit 13 oder 14 Mann. Nun hatten wir binnen elf Tagen drei Spiele, wir haben Auswärtsfahrten gehabt und wenig Zeit, uns auf die Spiele vorzubereiten.“ Er sei keiner, der Ausreden suche. Und es stimmt ja: 96 vertrödelte Zeit bei Transfers, obwohl früh klar war, wofür und in welcher Liga der Klub planen kann.

Vom Unterschied, den der neue Angreifer Patrick Twumasi ausmachen soll, hat 96 bisher nichts gehabt. Twumasi war nach drei Wo­chen immer noch nicht fit, nach acht Wochen ohne Mannschaftstraining. Obendrein hat 96 in der Abwehr zu wenig Alternativen, ein Neuer ist immer noch nicht da und kommt vielleicht gar nicht mehr. Und den Ersatz für Waldemar Anton, Jaka Bijol, „haben wir nach zwei Trainingseinheiten reingeworfen. Dass die Jungs Zeit brauchen, versteht sich von selbst“, mahnt Kocak.

Transfers gar nicht oder spät, keine Zeit, sich fürs Derby einzuspielen, dazu kommen der Druck nach dem verlorenen Spiel in Osnabrück und die seltsame Situation, seit sieben Monaten nicht mehr vor eigenem Publikum gespielt zu haben. Am Samstag erwarten 9800 Fans nicht weniger als ei­nen Sieg – und sie werden pfeifen, wenn das Spiel nicht in diese Richtung läuft.