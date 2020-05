Hannover 96: Kenan Kocak hat Stress mit Sandhausen-Schreihals Koschinat    

Kenan Kocak ist jetzt beileibe kein ruhiger Trainer an der Seitenlinie. Aber in Sandhausen hielt er sich zurück, die Faust in der Tasche, so der Eindruck bei dem Geisterspiel, das 96 nach einer gruseligen Vorstellung mit 1:3 verlor. Der wortgewaltigste Mann des Tages stand an der Seitenlinie. Uwe Koschinat coachte seine Mannschaft mit einer Lautstärke und einer Intensität, dass sein Stürmer Kevin Behrens genervt und mit einem Spruch Richtung Trainer abwinkte.