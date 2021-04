"Aufgeben ist keine Option": 96-Trainer Kenan Kocak schließt Rücktritt aus

Die Diskussion um seinen Job lässt Kenan Kocak nicht kalt. Das ließ er schon vor dem 3:4 in Bochum durchblicken . Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg antwortete er auf die Frage, wie er mit dem Druck auf seine Person umgehe: "Es ist natürlich keine schöne Phase. Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selbst, den haben wir auch als Mannschaft." Und weiter: "Ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch."

Kocak will positive Entwicklung hervorheben

Einen Rücktritt durch die Auswirkungen auf das eigene Privatleben schloss Kocak aber in aller Deutlichkeit aus. "Da gibt es keinen Punkt, ab dem das ein Thema ist. Aufgeben war für mich nie eine Option", betonte er. Ohnehin war er mehr darum bemüht, Zuversicht auszustrahlen. Seine Sicht auf die vier zurückliegenden Spiele, in denen 96 nur einen Punkt holte: "Wir haben in Würzburg ein komplettes Spiel in den Sand gesetzt, da wären wir lieber daheim geblieben. Aber in den anderen Spielen habe ich keine dramatisch schlechten Phasen gesehen."

Was zuletzt fehlte, sei das "Verteidigen mit aller Macht", gab Kocak zu. Zwölf Gegentreffer in vier Spielen sprechen da eine deutliche Sprache. Ansonsten wehrte er sich aber gegen ein allzu vernichtendes Urteil zu den jüngsten Leistungen. "Die Mannschaft ist intakt, für die Jungs tut es mir am meisten Leid, dass sie sich nicht belohnen", sagte Kocak.