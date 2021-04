"Nicht der Fußball, den ich geliebt habe": 96-Trainer Kenan Kocak kritisiert Super League als Schwachsinn

Natürlich musste diese Frage auf der Pressekonferenz vor dem 96-Heimspiel in der 2. Bundesliga am Mittwoch gegen Jahn Regensburg kommen. "Auch wenn 96 von der Super League momentan so weit weg ist, wie ich vom Pulitzer-Preis, welche Meinung haben Sie dazu?", fragte ein anwesender Journalist.

Anzeige

In der Nacht zum vergangenen Sonntag hatten zwölf europäische Spitzenklubs aus England, Italien und Spanien die Gründung des neuen Wettbewerbs angekündigt. Ganz Fußball-Europa läuft seitdem Sturm gegen die Pläne - auch 96-Trainer Kenan Kocak.