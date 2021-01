"Wie in jedem anderen Spiel": 96-Coach Kenan Kocak trifft auf den alten Arbeitgeber

Hannover 96 empfängt am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) den SV Sandhausen. Der Tabellenzwölfte der 2. Bundesliga trifft auf das Team, das derzeit auf Relegationsrang 16 positioniert ist. Klingt wenig spektakulär, doch für Kenan Kocak ist es diese Partie des 14. Spieltags eine spezielle. "Natürlich ist das was Besonderes", sagt der 96-Trainern - vor dem Duell mit dem Ex-Klub.

Nachdem er in der Saison 2015/16 mit dem SV Waldhof Mannheim die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geholt hatte, dann aber in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga an den Sportfreunden Lotte gescheitert war, folgte Kocak dem Lockruf des SV Sandhausen in die zweithöchste deutsche Spielklasse. "Ich hatte dort sehr tolle und erfolgreiche Jahre", blickt der mittlerweile (und noch) 39-Jährige zurück. "Es war eine schöne Zeit, die mir positiv in Erinnerung geblieben ist."