"Schlimmste Tag, seit ich bei 96 bin": So geht es Trainer Kenan Kocak nach dem Hexenschuss

Die 1:2-Blamage bei Zweitliga-Schlusslicht Würzburg tat weh. 96-Trainer Kenan Kocak hat außerdem körperlich Schmerzen. Der Hexenschuss kurz vor dem Spiel machte ihn in Würzburg am Sonntag nahezu handlungsunfähig.

Am Montagmorgen brachte Moßmann den Cheftrainer um 8.30 Uhr zum Dienst, um 12.43 Uhr fuhr der Torwarttrainer ihn nach Hause. Dazwischen hatte Kocak die Woche geplant nach der Blamage in Würzburg.

"Mir geht es deutlich besser"

Die Ersatzspieler trainierten mit den Co-Trainern Asif Saric und Serhat Umar auf dem Platz, die Stammkräfte regenerierten im Stadion. Kocak sprach bereits mit der Mannschaft und bereits wieder aufrecht. "Mir geht es deutlich besser", sagt Kocak heute, "die fünf, sechs Spritzen am späten Nachmittag nach der Partie haben zum Glück Wirkung gezeigt."

Nach einer erneuten Behandlung mit der Spritze plant 96 nun die Rückkehr des Trainers an seinen eigentlichen Arbeitsplatz. Am Mittwoch soll der die Mannschaft wieder auf dem Platz an der Mehrkampfanlage trainieren. "Dann werde ich wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Und dann heißt es: Voller Fokus auf das Heimspiel am Sonntag gegen Holstein Kiel." Für den Dienstag bekamen die Spieler frei.

"Haben ihn leider enttäuscht"

Offenbar braucht die Mannschaft die leitende Hand des Trainers. In Würzburg wirkten Spielern kurz nach der Führung orientierungslos und kraftlos. Stürmer Marvin Ducksch, Schütze des 1:0, erklärte, mit dem Cheftrainer „wäre noch mal ein anderer Impuls von außen gekommen. Wir hatten uns als Team vorgenommen, für ihn zu spielen, aber da haben wir ihn leider enttäuscht.“