"In keinster Weise 96-würdig": Kenan Kocak macht seinem Würzburg-Ärger Luft

Mit hängenden Köpfen kamen die Spieler von Hannover am Mittwoch aus der Videoanalyse. Der Trainer hatte ihnen an ausgewählten Szenen vor Augen geführt, was am Sonntag bei der 1:2-Blamage in Würzburg „nicht so gut war, was entgegen unserer Abmachung, unserer DNA und unserer Spielidee war“, erklärte Kenan Kocak. „Und dass wir so nicht auftreten können.“ Am Montag hatte Kocak bereits mit einer klaren und lauten Ansprache seinem Ärger Luft gemacht. „Jetzt haben wir bildlich unterlegt, was wir meinen.“

Der Trainingsstart verschob sich dadurch um 45 Minuten. Auf dem Platz ließ Kocak seine Spieler dann nachholen, was sie in Würzburg versäumt hatten. Die Spieler des Tabellenletzten waren ja fünf Kilometer mehr gelaufen als die 96-Mannschaft. Kocak spulte ein zweistündiges Hardcoreprogramm mit den Profis ab. In der letzten halben Stunde noch zum Abschluss mit Tempoläufen bis zum Umfallen. Fünf Runden, jede mit 20 intensiven Läufen über 30 Meter, das ganze fünfmal und bis zur Erschöpfung.