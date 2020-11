96-Meinung: Kenan Kocaks Job ist noch nicht in Gefahr

Trainerentlassungen sind auch in der Corona-Krise ein Mittel der Wahl für verzweifelte Klubs, in der aktuellen Zweitligasaison haben sich da bisher Würzburg und Sandhausen neu orientiert. Bei 96, mit schnellen und teuren Trainerwechseln vertraut, ist für Kenan Kocak noch nichts Entsprechendes zu befürchten. Der Trainer hat einigen Kredit bei Profichef Martin Kind und auch in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein wackeliges Gebilde stabilisieren kann.

