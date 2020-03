Kocak und Zuber aktuell bei Kind: Hier wird die 96-Zukunft besprochen

Die Coronakrise legt den Fußball lahm, aber in die Vertragsgespräche kommt bei Hannover 96 Bewegung. 96-Chef Martin Kind empfing am Freitagmittag den Cheftrainer Kenan Kocak und den Sportlichen Leiter Gerry Zuber an der Firmenzentrale in Großburgwedel. Es geht dabei um die nächsten Schritte in der Krise, um neue Arbeitspapiere für Kocak und Zuber sowie um die Planung für eine aufstiegsbereite Mannschaft.