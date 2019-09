Crossfitzirkel! So hart wurden die 96-Profis im Kenpokan rangenommen (mit Bildern!) 

Männer haben’s schwer, nehmen’s leicht. Weil Herbert Grönemeyer seit Donnerstag die HDI-Arena in Beschlag nahm, musste sich 96-Trainer Mirko Slomka etwas einfallen lassen. „Ich beschäftige mich gerne mit anderen Sportarten“, sagte Slomka. „Und in diesem Fall habe ich gedacht, dass wir noch mal eine richtig harte Belastung brauchen, bevor wir zwei Tage in die Pause gehen.“

Slomka und Kenpokan-Gründer Beckmann kennen sich

Richtig hart? Die 96-Männer erfuhren am Freitag in der „Crossfit Box“ bei Kenpokan in der List, was damit gemeint war. Mit Kilos und Eigengewicht bewältigten die Spieler unter Anleitung einer Trainerin den Crossfitzirkel.

Kenpokan-Gründer Ralf Beckmann ist ein früherer Studienfreund von Slomka, daher gab es eine persönliche Verbindung. „Als er angerufen hat, war ich von der Idee natürlich gleich hellauf begeistert, weil ich denke, dass eine allgemeine Fitness auch für Fußballer super wichtig ist.“ Am Montag treffen sich die harten 96-Männer wieder, dann ist wieder ein harter Ball dabei.