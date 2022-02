Teuchert, Kerk und Beier: 96-Coach Dabrowski baut neue Geometrie im Sturm

Dabrowski erkannte dabei auch „eine fußballerische Entwicklung“ seiner Mannschaft. „Wir hatten viele Umschaltszenen, viele Torschüsse und dadurch auch viele Großchancen.“

So schoss Kerk zwar sein sechstes Saisontor und bleibt damit bester 96-Torjäger. Der Ex-Osnabrücker hätte aber noch mindestens ein weiteres Tor erzielen können. Er vergab – schon fast auf der Torlinie stehend – eine Luxuschance per Kopf.

Beier kommt in der Rückrunde richtig in Schwung

Das gilt auch für Teuchert. Er lief kurz vor der Halbzeit von der Mittellinie allein aufs Tor zu, brachte den Ball aber freistehend nicht am Torwart vorbei. Dennoch war Teuchert eine ständige Gefahr für das St.-Pauli-Tor. Der von Union zurückgeholte Angreifer legte Dominik Kaiser auch die Führungstreffer auf den Fuß.

Mindestens genauso wichtig ist allerdings Beier. Der 19-Jährige kommt in der Rückrunde so richtig in Schwung. Bei nahezu jeder gefährlichen Aktion ist er beteiligt, auch wenn er diesmal nicht getroffen hat. Den Abpraller nach seinem zu kurz vom Torwart abgewehrten Schuss lupfte Kerk zum 2:0 über die Linie. Vor dem dritten Tor von Sebastian Stolze warf er sich entscheidend in den Zweikampf.