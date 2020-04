Wunschkandidat Kevin Stöger! Ein Österreicher als neuer Kopf von Hannover 96?

Er wird sich nicht gern an Hannover 96 erinnern, jedenfalls nicht an dieses letzte Spiel der vergangenen Saison. Fortuna Düsseldorf, seine Mannschaft, war längst gerettet, 96 bereits als neuer Gast der 2. Bundesliga eingebucht. Fortuna gewann zwar mit 2:1, aber Kevin Stöger hatte Riesenpech. Er musste in der 89. Minute, also eine Minute vor dem Saisonende, ausgewechselt werden – mit Folgen weit in die aktuelle Saison hinein. Stöger riss sich das Kreuzband und verpasste die komplette Hinrunde.

Seit Januar ist er wieder am Ball – aber wenn es nach 96 geht, soll Stöger in der neuen Saison der Unterschiedsspieler in Hannover werden. 96 will ihn nach Informationen vom SPORTBUZZER verpflichten. Allerdings wird sich der Zweitligist auf Konkurrenz aus der Bundesliga einstellen müssen.