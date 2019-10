96-Chef Kind: "Unglaublich viele Fehler gemacht in den letzten zwei Jahren"

Es ist nicht nur die Tabelle, die anzeigt – 96 hat schon bessere Zeiten erlebt. Sogar mit dem Trainer Mirko Slomka, der am vergangenen Wochenende seinen schwer gefährdeten Arbeitsplatz verteidigt hat. Wer auf Platz elf der 2. Liga steht, der träumt besser nicht von neuen Europa-League-Zeiten, noch nicht mal von der Rückkehr in die Bundesliga.

Viele Gründe für den 96-Niedergang

Es gibt Gründe für den Niedergang, der sich in zwei Abstiegen in drei Jahren niederschlägt. „Wir haben so unglaublich viele Fehler gemacht in den letzten zwei Jahren“, gibt 96-Chef Martin Kind zu. Diese Schwäche hat viel Geld gekostet, vor allem der letzte Absturz im Mai, „mit der teuersten Mannschaft, die wir je hatten“.

Dieser erneute und auch unerwartete Fehlschlag hat Kind schwer getroffen – aber auch zu einer sehr selbstkritischen Analyse geführt. „Ich habe viele Fehlentscheidungen getroffen, aber natürlich nicht bewusst“, räumt der 75-Jährige ein. Am Beispiel Spielertransfers lässt sich das zeigen. Sportdirektoren oder Trainer haben die Spieler zwar ausgesucht und den Wunsch mit allerlei Lobhudelei über ihre Stärken flankiert, aber Kind hat am Ende immer auch den Vertrag unterschrieben.