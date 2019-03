96-Boss Kind plant neue Saison: Spieler verkaufen, Geld für Transfers einsetzen

Noch sind keine Abstiegsfakten geschaffen. „Solange der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist, geben wir nicht auf“, sagt 96-Chef Martin Kind, „so lange werden wir Ruhe bewahren, auch wenn’s schwerfällt.“

Auf der Rückfahrt im Auto nach dem 1:5-Debakel in Stuttgart im Auto war Kind total niedergeschlagen, in der Nacht danach war an Schlaf nicht zu denken: „Ich bin so unglaublich sauer.“

Kind plant bereits die nächste 96-Saison

Im Hintergrund schiebt Kind bereits die Planungen für die neue Saison an – mit hoher Wahrscheinlichkeit für die zweite Liga. „Ich habe mich entschieden, dass wir erneut den direkten Wiederaufstieg erreichen wollen“, erklärt Kind das Ziel für die nächste Zweitliga-Saison – wie nach dem Abstieg 2016, als sofort die alternativlose Rückkehr in die Bundesliga gelang.