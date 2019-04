Beiersdorfer? Hecking? Slomka? – Hannover 96 arbeitet an der Zukunft

Die Kaugummi-Trennung von Horst Heldt zieht sich noch übers Wochenende hinaus. Der Manager wird neben dem ebenfalls umstrittenen Trainer Thomas Doll am Sonnabend in Wolfsburg auf der Bank sitzen. „Ja, das ist so“, bestätigt 96-Profichef Martin Kind. „Wir haben eine klare Meinung zu Herrn Heldt, lassen uns aber nicht unter Druck setzen.“

Gesucht wird ein Heldt-Nachfolger. „Der Markt ist aktiv“, berichtet Kind. Es liegen aber nicht stapelweise Bewerbungsmappen auf seinem Schreibtisch in Großburgwedel. „Die Leute werden gelobt oder Hinweise gegeben.“ Als Vorbild für den neuen Manager oder auch Geschäftsführer dient der erfolgreiche Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic. Ein Ex-Profi, der mit Zahlen wie mit dem Ball jonglieren kann – das dürfte in etwa das Anforderungsprofil bei 96 sein.

Kein Dementi zur Personalie Beierdorfer

Da kommt Dietmar Beiersdorfer ins Spiel. Ex-Profi beim HSV, Werder und Köln, dann Sportvorstand und später Vorstandschef beim HSV, dazu Red-Bull-Obersportchef und Sportchef in St. Petersburg. Der 55-Jährige hat ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und als Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Der gebürtige Franke ist in Nürnberg im Gespräch – ist Beiersdorfer auch ein Kandidat bei 96, Herr Kind? „Dazu kann ich seriös nichts sagen“, erklärt Kind. „Wir müssen erst mal schauen, ob die Profile erfüllt werden, wer hat was erfolgreich und was weniger erfolgreich gemacht.“

Ein Dementi zu Beiersdorfer ist das nicht. Auch mit dem Ex-Havelser Jens Todt wird sich 96 beschäftigen. Er war Hertha-Chefscout, Manager beim VfL Bochum und Sportdirektor beim Karlsruher SC und zuletzt beim HSV. Der Ex-Schalke-Manager Christian Heidel wäre ebenfalls frei.