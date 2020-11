Hannover 96: Kingsley Schindler entschuldigt sich für Wutausbruch in Würzburg

Kingsley Schindler hat ähnliche Probleme wie einige Kollegen, die Erwartungen bei Hannover 96 zu erfüllen. Er kam im Sommer auf Leihbasis aus Köln. Rückenprobleme warfen ihn zurück, dennoch spielte er meistens. Aber der 27-Jährige nutzt seine Chancen nicht. Eine Torvorlage steht erst in seiner Statistik, die in Kiel einst so überragend war. Anzeige

Beim nächsten Gegner Kiel hatte er seine stärkste Zeit, unter anderem mit 96-Stürmer Marvin Ducksch. Am Sonntag trifft 96 auf Kiel: „Es ist eine starke Mannschaft“, erklärte Schindler. „Sie haben jetzt aber auch ein paar Spiele nicht gewonnen und werden jetzt sicherlich hierherkommen, um einen Sieg zu holen. Das wollen wir ihnen aber vermiesen, wollen zeigen, dass wir eine heimstarke Mannschaft sind und die Punkte hierbleiben.“

Bilder vom Training von Hannover 96 (26. November) Bilder vom Training von Hannover 96 (26. November) © Florian Petrow

"Reaktion war nicht in Ordnung" Aber es läuft nicht für ihn und 96. Bei der Auswechslung in Würzburg hatte er nicht einmal seinen Ersatz Hendrik Weydandt Glück gewünscht. „Da war ich sehr emotional“, berichtet er. „Das war nichts Persönliches gegen irgendjemanden, sondern vor allem die Unzufriedenheit mit selbst. Meine Reaktion war aber nicht in Ordnung und wird so nicht wieder vorkommen.“