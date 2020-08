"Behalte solche Ziele für mich": 96-Zugang Schindler posaunt keine Tormarke heraus

Was macht ein King in seiner Freizeit? Elvis Presley hören wird es nicht sein, oder?

Nicht unbedingt. Aber vor einem Jahr habe ich das Klavierspielen für mich entdeckt. Ich habe mir ein E-Piano gekauft, eine coole Klavierlehrerin war wöchentlich einmal bei mir und hat mir das Spielen beigebracht.

Klassik oder etwas anderes?

Eher klassische Sachen. Una Mattina (von Ludovico Einaudi, Anm. d. Red.) ist mein Lieblingsstück. Das kann ich ganz gut spielen. Ich kann vielleicht mal mit Hendrik Weydandt ein Duett machen. Der spielt ja auch. (lacht)

Das Instagram-Foto beim Friseur ohne Mundschutz mit Franck Evina – ein Fehler?

Wir wissen, dass wir auf solche Sachen achten müssen. Es ist nicht cool, wenn so was passiert. Aber auch wir sind Menschen und machen Fehler. Das ist aber auch jetzt zwei Wochen her und für mich abgehakt. Ich kann’s nicht mehr ändern, es ist passiert, in Zukunft muss man es einfach besser machen. Ich trauere Fehlern generell nicht lange nach, auch nicht auf dem Platz.