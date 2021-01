"Er muss weitermachen": 96-Coach Kocak will Konstanz in Schindlers Leistungen kriegen

Abgesehen von der Partie im DFB-Pokal in Würzburg stand er bisher in allen 15 Pflichtspielen für Hannover 96 auf dem Feld - meist in der Startelf, viermal als Einwechselkraft. Mal rechts hinten, mal rechts vorn. Nachhaltig (positiven) Eindruck hinterlassen hat Kingsley Schindler dabei nicht. Der vom 1. FC Köln für eine Saison ausgeliehene Rechtsfuß sorgte defensiv nicht wirklich für ein Gefühl der Sicherheit und strahlte nach vorn nicht so viel Gefahr aus wie erhofft.

Anzeige

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Sandhausen brach Kenan Kocak jedoch eine Lanze für den 27-Jährigen: "Er kam nicht unbedingt mit breiter Brust hierher, nicht aus einem 100-prozentigen Spielrhythmus. Hätte er genügend Spielzeit in Köln gehabt, wäre er jetzt auch nicht hier." Gewisse Schwankungen in der Leistung seien daher erwartbar gewesen, betonte der 96-Trainer.