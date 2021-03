"Er nimmt die Situation an": 96-Coach Kocak schreibt Kingsley Schindler nicht ab

Im Heimspiel gegen Fürth war für Kingsley Schindler erstmals in dieser Saison kein Platz im Spieltagskader - aus Leistungsgründen. 96-Trainer Kenan Kocak hat beim 27-jährigen Flügelspieler "keine Resignation gesehen. Er nimmt die Situation an." Vielleicht kehrt die Leihgabe schon in Aue in den Kader zurück.