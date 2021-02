"Weiß, dass ich torgefährlich bin": Glückloser Schindler will raus aus seiner 96-Krise

In 22 Spielen für 96 traf der 27-Jährige, der zumeist auf der rechten Außenbahn eingesetzt wird, nicht ein einziges Mal. Lediglich eine Vorlage gelang ihm - viel zu wenig für einen Offensivspieler. Im Interview mit dem Sportportal transfermarkt.de sprach Schindler nun über seine bisher glücklose Zeit in Hannover.

Schindler glaubt an sich selbst

"Ich konnte der Mannschaft noch nicht so helfen, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich habe ich viele Spiele gemacht. Ich weiß, was ich kann und dass ich torgefährlich bin. Aber ich habe das Gefühl, dass bei mir momentan eine gewisse Glücklosigkeit vorhanden ist, wie man jetzt gegen Düsseldorf gesehen hat", sagt der Ex-Kölner selbstkritisch.

Warum genau es in Hannover noch nicht rund läuft, kann Schindler nicht genau sagen. Aufgeben kommt für ihn trotzdem nicht in Frage: "Es liegt nun einfach an mir, dass ich mich aus diesem Loch wieder herausziehe, den Kopf oben behalte, stark bleibe und auf meine Chancen warte. Dann werde ich die Dinger auch wieder reinmachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich es besser kann, als ich bisher gezeigt habe."

Ist der Aufstiegszug endgültig abgefahren? "Das glaube ich nicht"

Ob er schon am Samstag gegen Fürth (13 Uhr) eine neue Chance in der 96-Startelf bekommt, bleibt nach seinem schwachen Auftritt in Düsseldorf abzuwarten. Trotz aller Negativerlebnisse bei 96 hat der 27-Jährige den Aufstieg noch nicht gänzlich abgehakt. Auf die Frage, ob der Aufstiegszug endgültig abgefahren ist, antwortete er: "Das glaube ich nicht."

Am vergangenen Wochenende hätten sich die Spitzenteams gegenseitig die Punkte weggenommen. Trotzdem müsse 96 natürlich auf sich selbst schauen und die nötigen Ergebnisse liefern. "Es sind noch immer viele Spiele zu absolvieren. Wir verstecken uns vor niemandem. Der SC Paderborn hat es vor zwei Jahren vorgemacht. Wenn wir unsere Performance abliefern, können wir mit einem starken Schlussspurt noch viel erreichen. Mal schauen, was am Ende dabei herauskommt", erklärt Schindler.