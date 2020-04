Hannover 96: Klappmesser, Vierfüßler – am Montag wird das Programm schärfer

Keine Spieler am Stadion, nur das Dienstauto des Trainers Kenan Kocak stand geparkt vor der HDI-Arena. Die Profis hatten Karfreitag frei, zum ersten Mal, seit 96 am 6. April den Neustart-Knopf drückte. Viel war in der ersten Trainingswoche nicht zu machen gewesen. Am Gründonnerstag standen Kopfbälle, Flanken und Stabilisationsübungen (Klappmesser, Vierfüßlerstand) auf dem Programm. Karsamstag wird trainiert, schon in der nächsten Woche zieht der Trainer das Programm etwas an.