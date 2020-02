Hannover 96 und Klaus Allofs: Was läuft mit dem früheren Wolfsburg-Manager?

Bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport hat Hannover 96 offenbar Kontakt zu Klaus Allofs gesucht. Nach SPORT BUZZER-Informationen hat es zwischen dem Zweitligisten und dem früheren Manager von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg einen ersten Annäherungsversuch gegeben. Der 63 Jahre alte Allofs ist seit seinem Aus in Wolfsburg im Dezember 2016 ohne Job im Profifußball. Jetzt beschäftigt sich wohl Hannover 96 mit Allofs.

Bericht: FC Bayern und Ajax Amsterdam nähern sich bei Transfer von Sergino Dest an

Einer wie Allofs könnte der starke Mann werden, den Hannovers Profiboss Martin Kind händeringend sucht, um ihn auf lange Sicht zum Geschäftsführer Sport zu machen. Kind könnte sich dann selbst aus der Ge­schäfts­füh­rung zurückziehen, was auch immer sein Plan war. Es könnte die dringend benötigte personelle Neuaufstellung sein, um mehr sportliche Kompetenz in den Klub zu bekommen, die es laut Kind immer geben sollte.

Allofs erhält Bezüge aus Wolfsburg bis Sommer 2019

Nach seinem Aus in Wolfsburg im Dezember 2016 kassierte Allofs seine Bezüge in der VW-Stadt bis zum Sommer 2019 weiter. Seit über drei Jahren ist der Ex-Profi jetzt ohne Job, führte auch schon Gespräche mit anderen Klubs. Mit dem VfL holte Allofs 2015 den DFB-Pokal und wurde Vizemeister. Trainer war damals Dieter Hecking (jetzt Hamburger SV). Seine erfolgreichste Zeit als Manager hatte Allofs aber in Bremen, wo er insgesamt 13 Jahre tätig war und 2004 mit Trainer Thomas Schaaf das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft holte. 2009 wurde Allofs mit Werder erneut Pokalsieger.