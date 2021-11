Wiedersehen mit Rangnick: Klopp verrät das Geheimnis vom 96-Aufstieg 2002

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp verriet am Freitag das letzte Geheimnis des Bundesliga-Aufstiegs von Hannover 96 vor 20 Jahren. Klopp war damals Trainer in Mainz, Ralf Rangnick in Hannover. Rangnick, der bei Manchester United übernimmt, nahm damals mehr als einmal Klopps Hilfe in Anspruch.