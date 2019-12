96-Coach Kocak erklärt: Darum ist Königstransfer Ducksch draußen

Das Verhalten seiner Doppelspitze Hendrik Weydandt/Marvin Ducksch hatte ihm zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Dieses Duo wird es wohl so bald nicht mehr geben. Auch am Samstag gegen Erzgebirge Aue nicht. Nach dem Spiel beim FC St. Pauli sagte Kocak deutlich, warum er Weydandt bevorzugte.

Dass Ducksch auch gegen Aue draußen bleibt, ist wahrscheinlich. Kocak deutete an, dass er Weydandts Tempo weiter nutzen will. Der wichtige Angreifer hatte auf St. Pauli Probleme, die ungenauen Pässe auf ihn zu verarbeiten. „Es war nicht unser Matchplan, lange Bälle auf ihn zu spielen“, nahm Kocak den Stürmer in Schutz. „wir wollten hinter die Kette spielen. Aber diese Automatismen müssen wir erst reinbekommen, da müssen wir gegen Aue einfach weitermachen.“

Ducksch war zuvor bei allen 96-Siegen auf dem Platz

Weiter mit Weydandt – ohne Ducksch. Es war eine knappe Entscheidung gewesen, weil Kocak intern auch über die Quoten der beiden Stürmer diskutiert hatte. Ducksch war in allen drei Siegen zuvor – in Wiesbaden, in Kiel und in Dresden – auf dem Platz. Weydandt nicht. Der feierte tatsächlich seinen ersten Saisonsieg mit 96 erst in Hamburg bei St. Pauli.