Hannover 96: Kocak lobt Kaiser und Anton - Ducksch ist jetzt "unverzichtbar"

96 ist Dritter der Rückrundentabelle, spielt ziemlich erfolgreich Fußball. Nur wegen der miesen Hinrunde ist der Aufstieg kein Thema in dieser Saison. In der nächsten soll das anders laufen. „Die Truppe harmoniert gut“, lobt Kenan Kocak. Aber es fehle noch ein bisschen was zum Spitzenteam. „Wir haben Luft nach oben und dürfen uns von den Erfolgen in der Rückrunde nicht blenden lassen. Ich bin kein Träumer, auch bei Erfolgen nicht. Die können trügerisch sein.“ Kocak sorgt für Struktur Fakt ist aber: Der Trainer hat 96 nicht nur in der Tabelle stabilisiert, sondern ihr Struktur verliehen. Und Kocak setzt auf die richtigen Säulen. „Es gibt Spieler, die sind nur schwer zu ersetzen, wenn sie performen“, sagt er. Waldemar Anton ist einer davon. Als Sechser räumt er vor der Abwehr ab, hat auch offensiv gute Ideen. Seine punktgenauen Flankenbälle in die Spitze machten St. Pauli mehrfach Probleme. „Er tut unserem Spiel und unserer Stabilität mit und gegen den Ball ungemein gut“, sagt Kocak. „Er hat eine fantastische Präsenz.“

Anton auf der Welle des Glücks Der 23-Jährige aus Mühlenberg schwebt ohnehin auf einer Welle des Glücks: Auf dem Platz läuft’s gut, privat noch besser. Kurz vorm Jahreswechsel heiratete er seine Jennifer, vergangenes Wochenende wurde Waldi zum ersten Mal Papa. Nicht nur das Töchterchen kann sich an Anton orientieren und aufrichten. Chefkollege im 96-Mittelfeld ist Dominik Kaiser (31), der erst im Winter kam. „Ein Volltreffer“, sagt Kocak, „aber das wusste ich vorher schon. Deshalb habe ich um ihn gefightet.“ Kaiser folgte dem Werben – Vertrag bis 2022. In Hannovers Mittelfeld hat der frühere RB-Leipzig-Kapitän seine Rolle rechts in der Raute gefunden, soll mitlenken in Richtung Aufstieg 2021.

"Diese Art von Spieler hat uns gefehlt" „Ich bin mit ihm als Spieler, als Typ und Führungspersönlichkeit sehr, sehr zufrieden“, lobt Kocak. „Diese Art von Spieler hat uns gefehlt. Er ist sehr intelligent und sehr wertvoll für uns, auf dem Platz und in der Kabine.“ Vor allem die Balance im Spiel sei eine von Kaisers Stärke, analysiert der Trainer: „Er bewegt sich sehr gut in Räumen, weiß genau, wie wir spielen wollen. Er ist angriffslustig, hat trotzdem die Ruhe. Ich bin einfach froh, dass er da ist – auch die nächsten Jahre.“

