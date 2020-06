Hannover 96: Köln-Chef Wehrle macht den Horn-Transfer schwer

Deshalb verhandelt Zuber neu über die Ablöse. Die Bild-Zeitung vermutete bereits: „Ausleihe! Horn kann umsonst bleiben“ Danach sah es auch mal aus. Aber nach Informationen des SPORT BUZZER gibt es einen neuen Stand. Alexander Wehrle, der Geschäftsführer in Köln, fängt jetzt erst an, um Horn an zu pokern.

Jannes Horn wurde am 6. Februar 1997 in Braunschweig geboren. 2008 wechselte er von Rot-Weiß Braunschweig in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg. ©

Nur noch Notlösungen

Bleiben also noch Edgar Prib (30) und Philipp Ochs (23). Der torgefährliche Prib wird aber in der Nähe des gegnerischen Tores gebraucht, Ochs ist auch kein gelernter Verteidiger, eher ein Linksaußen. Zuber bleibt dran bei Horn, der sich in Hannover so wohl fühlt, dass er durchaus gerne bleiben würde. Ob das möglich ist? Hört sich nicht so an, nach dem, was Geschäftsführer Wehrle sagt.