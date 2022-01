96-Meinung: Das schönste Erlebnis seit dem Aufstieg in Sandhausen

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Mönchengladbach in Form

Hannover, 96 tut dir wieder gut

Hannover würde gerne feiern nach der zauberhaften Nacht, dem schönsten Erlebnis seit dem Aufstieg in Sandhausen. "Oh wie ist das schön", sangen 500 begeisterte Menschen. Feiern sollten die 96-Profis ebenfalls, um sich mit umso mehr Lebensfreude in den Ligaalltag gegen Dresden am Sonntag zu werfen. Aber das ist heute noch nicht das Thema. Es geht um den spannendsten und lebendigsten aller deutschen Fußball-Wettbewerbe, in dem St. Pauli, der Hamburger SV und 96 nun als Zweitligisten eine Art Nordic Cup ausspielen können.

Die Bayern? Raus. Dortmund? Nicht mehr dabei. Gladbach? Von 96 und Beier demontiert. Acht Teams gehören noch zum Wettbewerb, davon vier aus der 2. Liga. Außerdem ist 96 der einzige der verbliebenen Klubs des aktuellen Wettbewerbs, der in den vergangen 30 Jahren den DFB-Pokal mal gewinnen konnte. Damals, 1992, gegen Gladbach. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind. Hannover, 96 tut dir wieder gut.