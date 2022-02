Kommentar: 96 braucht zur neuen Saison eine angriffslustige Personalpolitik

Mit ein bisschen Mathematik kann man auch grundsätzlich unbefriedigenden Spielzeiten Positives abgewinnen. Hannover zum Beispiel hält in der 2. Liga mit großem Vorsprung den Titel des Effektivitätsmeisters – 24 Punkte mit nur 15 erzielten Toren, das ist klare Bestleistung. Jeder 96-Treffer ist 1,6 Punkte wert, mühsam folgen kann da nur der kommende 96-Gegner Heidenheim mit seinen 34 Punkten und 25 Toren, also einer Quote von 1,36 Zählern pro Treffer.

Folgt man Hannovers Hochrechnung, ist es natürlich schade, dass im bisherigen Saisonverlauf die eine oder andere Chance nicht verwandelt worden ist – mit nur sieben Toren mehr hätte 96 nach dem eigenen Erfolgsschlüssel im Moment 35 Punkte und stünde auf Platz drei.