Kommentar: Dabrowski muss maximal mittelmäßige 96-Mannschaft besser machen

Die 2. Liga sortiert sich. Nach 21 Spieltagen sollte ein Trend zu erkennen sein. So viel vorab: Der Trend ist nicht Hannovers friend. Allerdings war das 1:3 in Heidenheim das erste richtig schlechte Spiel unter dem Trainer Christoph Dabrowski. Das 1:4 kurz vor Weihnachten gegen Ole Werners Bremen ist immer noch so zu bewerten: Werder ist einfach viel besser als 96.

Bremen greift inzwischen mit voller Wucht die Spitze an, der Hamburger SV und Schalke sind auch ganz nah dran. Überraschungsherbstmeister St. Pauli schwächelt ein bisschen, Überraschungstabellenführer Darmstadt bekam ’ne Packung vom HSV, auf Strecke setzt sich offenbar Qualität durch.