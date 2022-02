Kommentar: 96 hat eine Probe davon gegeben, was möglich gewesen wäre

Auch die 650 Fans aus Hannover machten Lärm – als wären es 6000. Beim Tor von Dominik Kaiser stürmten die Fans zum Schützen an den Zaun. Szenen, die einen Vorgeschmack geben könnten auf die nächsten Wochen in den Stadien.

Wenn Hells Bells von AC/DC aus den Lautsprechern dröhnt und es rot-goldenes Konfetti regnet, dann ist wieder höllisch Stimmung auf St. Pauli. Die Atmosphäre am Millerntor erinnerte an Zeiten vor Kontaktbeschränkungen. Hannover 96 verlieh diese Atmosphäre Flügel. Das 3:0 – ein himmlisches Resultat in einer höllisch schwierigen Lage. Sogar Torwart Zieler fliegt nun die Elfmeter aus der Ecke und guckt die Wiederholung an die Latte. Leipzig darf sich schon mal in zehn Tagen auf einen heißen Pokalkampf in Hannover freuen...

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim 3:0 auf St. Pauli in Form!

96 gab eine Probe davon, was möglich gewesen wäre mit der Leidenschaft, mit der die Mannschaft eine spielerisch starke Truppe bekämpfte. Die Hartnäckigkeit in der Defensive und die Dominanz in Laufduellen sowie Zweikämpfen – so eine intensive hannoversche Mannschaft hat man selten gesehen in dieser Saison. „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht geseh’n“, sangen die 96-Fans.

Ein Team, das keine Hemmungen hat, mit fünf oder acht Spielern das eigene Tor zu verteidigen und mit langen Bällen nur noch Konter zu fahren. Nicht so hübsch, aber zielführend, auch wenn bei der Torverwertung immer noch Luft nach oben bleibt. Nicht anders mischte 96 in seinen besten erstklassigen Zeiten die Bundesliga auf.

96 hat das raue Klima in der 2. Liga am Sonntagmittag angenommen, nun, da die Winde im Abstiegskampf von allen Seiten wehen, legt 96 an Dynamik zu. Ingolstadt punktet, Sandhausen, Rostock auch, Düsseldorf gewinnt sogar. Solange 96 so rennt, kontert und kämpft wie am Millerntor, bleibt Hannover die Abstiegshölle am Ende erspart.