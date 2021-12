Kommentar: Dabrowski kann die zwei Welten bei 96 zusammenführen

Zwei waren es ja schon mal in Ingolstadt. Mehr als je sonst in jedem Zweitligaspiel dieser Saison mit elf 96-Spielern gegen elf Gegner. Das 3:0 in Kiel hatte die Mannschaft in Überzahl geholt. Es fehlt dieser eine Typ Ducksch, der nun gemeinsam mit dem Ricklinger Herrn Füllkrug trifft für Bremen, den nächsten 96-Gegner. Was zeigt: Hannover hatte einst treffsichere Mittelstürmer.

Anzeige

Lukas Hinterseer gehört bisher nicht dazu. Vielleicht ist es unfair, die Torarmut auf ihn allein zu schieben. Aber Hinterseer hat in der Hinrunde seinen Job als Torjäger nicht erfüllen können. Nun muss 96 entscheiden, ob im Winter Zeit ist für etwas Neues. Durchschlagskraft ist das größte Defizit des Kaders, 13 erzielte Treffer in 17 Spielen sind nach wie vor besorgniserregend. Manager Marcus Mann kennt das Problem. Wenn die Trainerfrage gelöst ist, und das ist sie eigentlich bereits, sollte ein neuer Torjäger auf der To-do-Liste vorne stehen.