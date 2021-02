96-Meinung: Das eigentliche Saisonziel war ein anderes - und ist noch erreichbar

Gibt ja doch etliche Fußballfreunde in Hannover, die das Derby gegen Braunschweig weiterhin sehr, sehr ernst nehmen. Anders ist kaum zu erklären, warum sich 96-Fans am späteren Samstag in der Nähe von Lehrte in klirrender Kälte mit brennenden Bengalos auf die Autobahnbrücke stellen, um die erfolgreiche Busdurchfahrt ihrer Lieblinge auf der A 2 zu feiern.

Derbysiege, am besten wie jetzt zwei pro Saison, sind eine perfekte Ersatzbefriedigung, auch für Trainer und Spieler. Sogar ein 96-Profi, der vor einem Jahr noch gar nicht wusste, wo genau auf der Landkarte Hannover zu finden ist, kann nun mit ernster Miene die überragende Wirkung eines Derbysieges auf die hiesige Fußballseele beschreiben.

Der Traum ist noch nicht vorüber

Die Spieler sollten sich allerdings zusammen mit der sportlichen Führung nicht davon ablenken lassen, was das eigentliche Saisonziel war. Eine Umfrage unter Fans, 96-Boss Martin Kind eingeschlossen, hätte ziemlich sicher dieses Ergebnis: Hannover würde lieber beide Derbys verlieren und trotzdem aufsteigen, als sich über zwei Derbysiege zu freuen und in der 2. Liga zu bleiben (Und hier könnt ihr übrigens genau darüber abstimmen!).

Dieser Traum, wenn auch die Zahl der Spiele immer knapper wird, ist natürlich noch nicht vorüber – vor einem Jahr hatte 96 nach dem 20. Spieltag zehn Punkte weniger als jetzt, trotzdem wurde es am Ende oben fast noch mal spannend. Die Mannschaft, das ist in jedem Interview herauszuhören, hat da offenbar noch nicht aufgegeben – sie sollte also sicherheitshalber fortan jedes Spiel bis in den Mai so leidenschaftlich angehen, als wäre es ein Derby.