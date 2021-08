Kommentar: 96 muss wieder lernen, dass die Favoritenrolle keine Last ist

Die Formschwankungen in Hannover führen dazu, dass 96 nicht einmal bei Wettanbietern am Samstag der klare Favorit ist. Die Chancen stehen in etwa fifty-fifty. 96 muss erst wieder lernen, dass die Favoritenrolle keine Last ist, wenn man für Hannover spielt – sondern eine Art Verpflichtung. Die Fans sehnen sich nach einer Selbstverständlichkeit, in der 2. Liga stets ein Siegeskandidat zu sein.

Gegnerische Trainer tun so, als sei 96 immer Favorit, und lesen stets den gleichen Zettel vor. So auch Dresdens Alexander Schmidt: 96 sei eine „qualitativ starke Mannschaft“. Das ist Augenwischerei. Mit Qualität hätten die Fans in den vergangenen Jahren mehr zu feiern gehabt. Am Samstag in Dresden ergibt sich die Chance, einem Millionenpublikum zu zeigen, dass 96 zumindest „eine starke Mannschaft“ hat.